0
18:14
В России может резко подорожать электронная техника
17:58
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
17:34
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
17:25
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
17:06
«Первый пошёл»: как я прививалась от коронавируса в Пскове
17:04
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
17:00
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
Еще новости
Общество

О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой

Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова стала гостьей ПАИ-live.

Праздник пирога в Пскове впервые получил государственную поддержку в финансировании благодаря победе в первом конкурсе президентских грантов. На реализацию проекта «Проведение юбилейного праздника псковского пирога» Псковского областного союза туриндустрии Фонд президентских грантов предоставил грант в размере 499 822 рубля.

О том, что планируется изменить в порядке проведения мероприятия, когда оно состоится и может ли празднику помешать коронавирус, – в эфире ПАИ-live рассказала Светлана Баранова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой В Пскове разработают бесплатное приложение для туристов, желающих посетить Печоры В Котово откроется китайское производство изделий из дерева для IКЕА На сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области находится 53 проекта Вячеслав Федюнин объяснил, почему Агентство инвестиционного развития переехало на новое место Спецы для инвесторов – ПАИ-live с директором Агентства инвестиционного развития Вячеславом Федюниным Комплексное развитие получат социально ориентированные НКО Псковской области А ты точно продюсер? – ПАИ-live с Михаилом Васильевым Исследование актуальности занятий футболом планируют провести в Великих Луках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В России может резко подорожать электронная техника
27 января 2021
В России может резко подорожать электронная техника
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
27 января 2021
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
27 января 2021
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
27 января 2021
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
27 января 2021
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
27 января 2021
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
Ветеранов-блокадников с памятной датой поздравили депутаты Псковской гордумы
27 января 2021
Ветеранов-блокадников с памятной датой поздравили депутаты Псковской гордумы
Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона
27 января 2021
Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона

Идет загрузка...