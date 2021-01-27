О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
Председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова стала гостьей ПАИ-live.
Праздник пирога в Пскове впервые получил государственную поддержку в финансировании благодаря победе в первом конкурсе президентских грантов. На реализацию проекта «Проведение юбилейного праздника псковского пирога» Псковского областного союза туриндустрии Фонд президентских грантов предоставил грант в размере 499 822 рубля.
О том, что планируется изменить в порядке проведения мероприятия, когда оно состоится и может ли празднику помешать коронавирус, – в эфире ПАИ-live рассказала Светлана Баранова.