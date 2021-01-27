Псковско-Чудское озеро очистят от мусора после разработки проекта

14:34, 27 января 2021, ПАИ

В 2021 году начнётся разработка проектно-сметной документации по очистке от мусора Псковско-Чудского озера в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Аналогичные работы запланированы ещё в 6 субъектах РФ в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология», мероприятия которого финансируют Росводресурсы.

В этом году реализация проекта продолжается в 28 регионах страны. Планируется расчистить свыше 119 км водных объектов, что в результате улучшит экологические условия проживания вблизи рек, озёр и прудов для 300 тысяч жителей страны. «На мероприятия в федеральном бюджете предусмотрено более 1 млрд 156 млн рублей», - сообщила замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

В 2020 году в Псковской области на реализацию нацпроекта «Экология» направили 224 млн рублей.