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Общество

Морозная погода установится в Псковской области в течение недели

В течение недели в Псковской области установится комфортная морозная погода, сообщила газете «Псковская правда» руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Температура воздуха днем будет от 0 до -5 градусов мороза, ночью - до -10 градусов.

Тала Нещадимова напомнила, что до Псковской области добрался циклон «Ларс». В регион он пришёл безобидным и из неблагоприятных природных явлений принес с собой только гололед. В тыловой части циклона отмечен переход к морозной погоде, поэтому скоро в Псковской области начнется плавное похолодание.

Кроме того, синоптики прогнозируют ежедневные осадки в виде снега.

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