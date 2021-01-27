Морозная погода установится в Псковской области в течение недели

14:42, 27 января 2021, ПАИ

В течение недели в Псковской области установится комфортная морозная погода, сообщила газете «Псковская правда» руководитель Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Температура воздуха днем будет от 0 до -5 градусов мороза, ночью - до -10 градусов.

Тала Нещадимова напомнила, что до Псковской области добрался циклон «Ларс». В регион он пришёл безобидным и из неблагоприятных природных явлений принес с собой только гололед. В тыловой части циклона отмечен переход к морозной погоде, поэтому скоро в Псковской области начнется плавное похолодание.

Кроме того, синоптики прогнозируют ежедневные осадки в виде снега.