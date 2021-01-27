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Общество

Праздник псковского пирога впервые получил господдержку

Праздник псковского пирога впервые получил государственную поддержку в финансировании благодаря победе в первом конкурсе президентских грантов. Об этом заявила руководитель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в эфире ПАИ-live 27 января.

На реализацию проекта «Проведение юбилейного праздника псковского пирога» Псковского областного союза туриндустрии Фонд президентских грантов предоставил грант в размере 499 822 рубля.

«Господдержка нами получена впервые, и это очень почётно, потому что мы понимаем, что тот проект, который признали эксперты, позволяет нам провести праздник более масштабно. Будем надеяться, что этот опыт станет для нашей организации очень полезным и мы будем использовать эту форму для того, чтобы продвигать этот проект в других сферах, связанных с туризмом», – отметила Светлана Баранова.

Она считает, что праздник псковского пирога хорошо известен псковичам. «Четыре предыдущих таких праздника проходили в апреле, это настоящая народная инициатива. Поэтому я уверена, что о нашем празднике знают горожане, знают и за пределами Псковской области – в 2019 году участниками этой площадки стали туристы из Орла, Москвы, которые видели, как щедры псковичи и как они готовы делиться своими испеченными пирогами с гостями города и друг с другом», – рассказала гостья эфира.

Традиция проведения праздника псковского пирога появилась в 2016 году как общественная инициатива. Тогда её поддержали Псковский областной союз туриндустрии и Псковское агентство информации.

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