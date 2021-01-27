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Общество

На сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области находится 53 проекта

53 проекта находится на сопровождении Агентства инвестиционного развития Псковской области. Об этом рассказал директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

Вячеслав Федюнин рассказал, что проекты были разделены на составные части – от каких-то пришлось отказаться, а оставшиеся были разделены на три группы по стадиям реализации. В активной фазе сейчас находятся 32 проекта, которые реализуются, строятся, вводятся. Есть приостановленные, которые находятся в паузе из-за различных причин: отсутствия персонала, отсутствия или приостановки финансирования, организационных вопросов.

10 проектов находятся на стадии инвестиционного предложения: они оформлены, сформированы, по ним есть экономические расчеты, но на сегодняшний день держатели этих проектов, кроме собственных затрат на создание проекта, иных действий не предприняли.

«Мы занимаемся тем, что ищем партнеров в эти проекты, они внесены как перспективные для реализации на территории региона», - добавил Вячеслав Федюнин.

По словам спикера, за январь 2021 года прошло уже около четырёх встреч с инвесторами из других регионов, которые приезжали в наш регион для осмотра площадок, для определения мер поддержки и возможности реализации проекта на территории Псковской области.

«Причем это, прежде всего, производственные объекты: в сфере производства пластмассовых, пластиковых изделий, синтетических тканей, проекты, связанные с выращиванием овощей в закрытом грунте. В этих направлениях мы сейчас ведем работу», - добавил Федюнин.

Спикер подчеркнул, что активно предлагается площадка «Моглино», площадки в моногороде Печоры, площадка рядом с ГРЭС в Дедовичах, на других территориях: Великие Луки, где есть для заселения инвестора подготовленные земельные участки с соответствующим разрешенным видом использования.

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