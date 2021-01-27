Михаил Ведерников впервые вошел в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по итогам года

15:06, 27 января 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников впервые вошёл в десятку самых цитируемых глав регионов – блогеров по итогам года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая составила топ-20 самых цитируемых губернаторов, ведущих собственные блоги, за 2020 год.

Индекс цитируемости Михаила Ведерникова равен 1 710,4. Отмечается, что СМИ чаще всего цитировали его сообщение из Instagram о том, что власти Псковской области, где в очереди на получение жилья стоят более 2,3 тыс. детей-сирот, получили из федерального бюджета 206 млн рублей. Это позволит обеспечить квартирами 174 человека, относящихся к этой категории граждан.

Наиболее цитируемыми в прошлом году блогерами стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.