Виновник аварии в Великих Луках сам отвёз пострадавшую в больницу

15:18, 27 января 2021, ПАИ

27 января в 8:00 в Великих Луках на перекрестке улиц Гражданской и Гвардейской произошло ДТП, сообщает газета «Великолукская правда».

29-летний водитель автомобиля не справился с управлением, и транспортное средство съехало на обочину. Под колёса попала пешеход – 31-летняя женщина, которая в тот момент шла по краю дороги.

В результате пешеход получила травмы, виновник аварии доставил её в Великолукскую межрайонную больницу. Точный диагноз пострадавшей уточняется. Водитель на момент ДТП был трезв.