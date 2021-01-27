Миллионный долг погасила великолукская организация после запрета на регистрационные действия

15:33, 27 января 2021, ПАИ

В Великих Луках строительная организация оплатила миллионный долг после запрета на регистрационные действия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

На исполнении находилось три исполнительных производства в отношении местной строительной организации о взыскании налогов и сборов на общую сумму 1 млн 158 тысяч рублей.

Руководитель организации был ознакомлен с постановлениями о возбуждении исполнительных производств. Ему вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, зарегистрированных за организацией (более 50 единиц автотранспорта), а также вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах организации в кредитных учреждениях.

В результате руководство должника-организации оплатило всю сумму задолженности в полном объёме. Запреты с движимого имущества организации сняты.