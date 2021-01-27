0
12:30
Законопроект о профилактике йододефицита обсудили псковские депутаты
23:21
Президент России поговорил с новым президентом Америки
18:09
В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
14:01
Михаил Ведерников готов возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание
20:56
200 помощников приняли участие в новогодней акции Псковского детского фонда
20:20
Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике
22:29
В Госдуме РФ отметили запредельное количество фейков при подготовке к акции протеста
Еще новости
Политика

Не делать оценку регулирующего воздействия актов по ликвидации ЧС разрешат в Псковской области

Внесение изменений в статью 2 Закона Псковской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Псковской области» рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Заседание состоялось 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект членам комитета представил старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев. Он отметил, что законопроект разработан в целях приведения указанного закона области в соответствие с Федеральным законом от 9 ноября 2020 года «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступившим в силу с 20 ноября 2020 года.

В частности, в федеральном законе уточнен перечень проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым органам местного самоуправления не требуется проводить оценку регулирующего воздействия. Например, не требуют такой оценки проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Законопроект о профилактике йододефицита обсудили псковские депутаты
27 января 2021
Законопроект о профилактике йододефицита обсудили псковские депутаты
Президент России поговорил с новым президентом Америки
26 января 2021
Президент России поговорил с новым президентом Америки
В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
26 января 2021
В России может измениться порядок оплаты больничных и начисления детских пособий
Михаил Ведерников готов возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание
26 января 2021
Михаил Ведерников готов возглавить список единороссов на выборах в Псковское областное Собрание
200 помощников приняли участие в новогодней акции Псковского детского фонда
25 января 2021
200 помощников приняли участие в новогодней акции Псковского детского фонда
Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике
25 января 2021
Владимир Путин высказался о дворце в Геленджике
В Госдуме РФ отметили запредельное количество фейков при подготовке к акции протеста
24 января 2021
В Госдуме РФ отметили запредельное количество фейков при подготовке к акции протеста
Несанкционированный митинг прошёл в Пскове
23 января 2021
Несанкционированный митинг прошёл в Пскове

Идет загрузка...