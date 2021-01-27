Не делать оценку регулирующего воздействия актов по ликвидации ЧС разрешат в Псковской области

15:49, 27 января 2021, ПАИ

Внесение изменений в статью 2 Закона Псковской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Псковской области» рассмотрели члены комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания. Заседание состоялось 27 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект членам комитета представил старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев. Он отметил, что законопроект разработан в целях приведения указанного закона области в соответствие с Федеральным законом от 9 ноября 2020 года «О внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступившим в силу с 20 ноября 2020 года.

В частности, в федеральном законе уточнен перечень проектов муниципальных нормативных правовых актов, по которым органам местного самоуправления не требуется проводить оценку регулирующего воздействия. Например, не требуют такой оценки проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.