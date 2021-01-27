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Общество

Михаил Ведерников о строительстве соцгородка: Достаточно отговорок, нужна динамика

«Достаточно отговорок. Хочу увидеть динамику работ на объекте», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников низкие темпы строительства социального городка на совещании 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов сообщил, что сейчас работы на объекте значительно замедлились из-за необходимости доработки первоначального проекта, кроме того, не хватает специалистов на месте строительства. «Это в дальнейшем может негативно сказаться на своевременности сдачи объекта в срок, который предусмотрен контрактом», — отметил Сергей Грахов. По его словам, скорректированный проект в данный момент проходит заключительную стадию госэкспертизы, вскоре его передадут подрядчику. Председатель комитета заверил, что работы по всем возможным направлениям будут продолжены.

«Как только обновленный проект будет согласован и нам будут понятны все измененные технические решения для проведения тех или иных видов работ, мы увеличим число рабочих до 70 человек и покажем достойные темпы строительства», — сообщил губернатору представитель подрядной организации Дмитрий Назаров.

Михаил Ведерников поручил руководителю регионального строительного комитета постоянно мониторить работу подрядной организации, в том числе и после ее выхода на максимальную производственную мощность.

Напомним, специализированный комплекс «социальный городок» возводится в Пскове в рамках регионального проекта «Старшее поколение» по нацпроекту «Демография». Это новая альтернативная модель учреждений социального обслуживания с повышенной комфортностью и развитой системой социальных услуг.

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