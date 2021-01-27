«Первый пошёл»: как я прививалась от коронавируса в Пскове

17:06, 27 января 2021, ПАИ

Корреспондент Псковского агентства информации Ольга Машкарина оказалась в числе псковичей, прошедших вакцинацию от COVID-19, и на себе испытала действие первой российской вакцины от коронавируса. Как записаться на прививку, сколько ждать приглашения из поликлиники, куда идти и что делать между введением первого и второго компонента вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), читайте в этом материале.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась 18 января. Президент Владимир Путин объявил об этом накануне, отметив, что регионы должны подготовиться к приёму и транспортировке вакцины.

Не дожидаясь нужной даты, я позвонила в свою поликлинику №2 на Коммунальной, 23. Там никто не ответил, зато трубку взяли в третьей поликлинике на Индустриальной, 8. Именно здесь должен был открыться (и открылся) первый в Пскове пункт вакцинации. На том конце провода мне поручили явиться в понедельник, 18 января, в кабинет №7 с паспортом и анализами. Странно, неужели всё так просто?.. Просто, но не так. В выходные, 16-17 января, появилась информация о едином телефоне для записи на прививку – 29-90-28. В понедельник я на всякий случай снова связалась с поликлиникой №3, где мне подтвердили, что требуется предварительная запись по единому номеру: «Желающих очень много».

Звоню 29-90-28, диктую фамилию-имя-отчество, год рождения, адрес прописки. «Мы вас записали. В течение суток вам должны перезвонить и сказать, когда прийти на вакцинацию».

Про сутки, прямо скажем, я сразу не поверила – «слишком быстро, так не бывает» - и оказалась права, мне не перезвонили. Но я настырная: набираю тот же номер, спрашиваю, как быть, ведь прошла уже неделя. «Обычный срок ожидания – две недели, поэтому погодите ещё немного. Вы есть в списке», - вежливо сообщают мне на том конце провода. Понятно, думаю, теперь всё до весны затянется. Но тут коллега рассказала, что легко смогла записаться на прививку через «Госуслуги». Иду на сайт, кликаю на баннер «Защитите себя и своих близких!» на главной странице и попадаю вот сюда.

Здесь требуется заполнить небольшую анкету. Если до этого вы уже пользовались «Госуслугами», все данные вашего профиля автоматически проставлены в нужных графах. Мне оставалось только внести серию и номер полиса обязательного медицинского страхования. Затем я выбрала пункт, где хочу сделать прививку, дату и время. И вот 25 января не с первой, но со второй попытки я запросто записалась на 28-е число в третью поликлинику. Ура!

После этого коллеги возвели меня практически в статус космонавта: «Ну ты даёшь! А не боишься? Отчаянная…» Коронавируса и его последствий я боюсь гораздо больше, поэтому отчаянной себя точно не считаю.

На следующий день мне внезапно перезвонили из моей поликлиники (та, которая №2) и пригласили в среду, то есть 27 января, в 11:00 явиться на вакцинацию от COVID-19. С собой иметь паспорт, полис, СНИЛС, медкарту, подойти к кабинету №23. Что же, почему бы и не 27-го, раз есть такая возможность. К тому же до Коммунальной добираться гораздо удобнее. От записи на «Госуслугах» отказываюсь, чтобы не занимать чужое место.

27-го я с набором документов у кабинета 23. Передо мной ещё человек семь… «У-у-у, да тут до обеда история», - печально думаю я. В это время девушка из очереди уточняет: я на вакцинацию или на приём. Оказывается, терапевт одновременно принимает и «плановых» больных, и «прививочников». Не слишком удобно и слишком запутанно. Очередь начинает закипать, в эфир несутся традиционные фразы о просчётах в организации (это в переводе на литературный русский). Тут из кабинета выходит медсестра и раздаёт всем желающим сделать прививку анкету и листок о добровольном согласии на вакцинацию. В анкете помимо Ф.И.О. и даты рождения ещё несколько пунктов: о самочувствии за последние 14 дней, контактах с инфекционными больными, перенесённом (или нет) коронавирусе, сделанных недавно прививках, аллергиях и хронических заболеваниях. Женщин просят сообщить о беременности и кормлении грудью.

В листке о добровольном согласии пациентов предупреждают, что вакцина не содержит патогенный для человека вирус SARS-CoV-2, а также сообщают о возможных реакциях в виде непродолжительного озноба, температуры, головной боли, общего недомогания, болезненности и покраснении в месте инъекции. Здесь же напоминают, что «Гам-КОВИД-Вак» состоит из двух компонентов, то есть привиться придётся дважды.

Где-то на полпути выясняется, что «прививочников» в поликлинике принимают сразу два терапевта в двух кабинетах. Полагаю, что очередь смешивается и бурлит и у второго кабинета тоже. Возможно, медработникам виднее, но, на мой взгляд, для желающих привиться от COVID-19 логично было бы выделить отдельного специалиста и кабинет, чтобы не раздражать больных, пришедших на обычный приём. Тем более, как я поняла, вакцинация производится в определённое время, так как ампулы с вакциной (в каждой пять доз на пять человек) не разрешается держать открытыми слишком долго.

У терапевта меня осматривают, измеряют давление, пульс, проверяют сатурацию, слушают сердце и лёгкие. Всё в порядке. Врач предупреждает, что в течение суток место укола лучше не мочить, в течение трёх дней не пить алкоголь, поменьше появляться в общественных местах и не ходить в баню. Затем вручает медкарту и выделяет медсестру в провожатые. Прививку делают в кабинете №4 на первом этаже, но меня отводят в автобус, припаркованный рядом с поликлиникой. На вопрос «почему?» отвечают, что желающих много (а их и правда немало), поэтому вакцинация идёт сразу в двух точках.

В автобусе коротко спрашивают о хронических заболеваниях и без лишних слов делают укол в плечо, затем просят посидеть 15 минут в поликлинике и после этого сообщить о самочувствии. Сижу, сообщаю - «Всё хорошо», свободна.

С собой мне дали бумагу с напоминанием, что на ревакцинацию (второй укол) предстоит прибыть 17 февраля. Если вдруг к этому моменту я заболею, всё придётся начинать заново, с первого компонента.

Теперь совсем коротко:

Как записаться на прививку от коронавируса в Пскове?

По телефону 29-90-28 или через портал «Госуслуги».

Сколько ждать?

В случае записи по телефону – от нескольких дней до двух недель.

В случае записи через сайт попасть на прививку можно практически на следующий день (возможно, места уже расхватали).

Какие документы иметь при себе во время вакцинации?

Паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. На самом деле ничего из этого мне не потребовалось, но лучше всё-таки взять документы с собой.

Противопоказания?

Прививку не делают людям, которые в этот момент болеют ОРЗ, а также тем, кто перенёс COVID-19 менее 6 месяцев назад.