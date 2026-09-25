Первый в России семинар для учителей по проекту «Знание. Безопасность» прошёл в Псковской области

21:47, 25 сентября 2026, ПАИ

Первый в России семинар для педагогов в рамках проекта «Знание. Безопасность», организованного Российским обществом «Знание», прошёл в школе №6 в Великих Луках. В обучении приняли участие 300 педагогических работников общеобразовательных организаций – классные руководители, педагоги, заместители директоров по воспитательной работе. Об этом ПАИ сообщили организаторы.



Фото: Российское общество «Знание»



Фото: Российское общество «Знание»



Фото: Российское общество «Знание»





Проект направлен на обучение педагогов профилактике вовлечения школьников в экстремистскую и террористическую деятельность, распознаванию признаков радикализации и деструктивного поведения подростков и на формирование алгоритмов действий педагога в ситуациях риска.

«Сегодня злоумышленники профессионально вербуют детей через интернет, и родителям не всегда удаётся вовремя заметить негативное влияние. Учителя здесь становятся главными помощниками: именно они как сторонние близкие наблюдатели первыми могут увидеть тревожные сигналы», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

К участникам семинара обратилась уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова: «Сегодня цифровая среда стала неотъемлемой частью жизни современных подростков, которая несёт не только новые возможности для развития, но и риск. Важнее научиться противостоять угрозам взрослым и научить этому детей, сформировать у них критическое мышление, необходимо приучать их к цифровой гигиене».

В работе семинара также принял участие министр образования Псковской области Александр Сорокин. Он отметил: «Перед системой образования стоят многофакторные задачи, среди них и защита наших детей от онлайн-рисков. Это вопрос не только педагогики, но и национальной безопасности, информационного и ценностного суверенитета России».

Лекторы общества провели лекции, мастер-классы, разборы реальных примеров и групповую работу.

«Представленная тема оказалась для меня полезной и актуальной. В частности, вопросы гибридной войны тесно связаны с темой информационной войны, которую изучают в 10-м классе. Полученные знания и материалы я смогу использовать на уроках и передать ученикам», – рассказала участница семинара, преподаватель-организатор ОБЗР «Основы безопасности и защиты Родины» Анна Тимофеева.

Такие семинары до конца учебного года пройдут во всех регионах страны. Следующие встречи состоятся в октябре в Архангельской, Ленинградской и Калининградской областях, в республиках Карелия и Коми и в Ненецком автономном округе.

Партнёр мероприятия – Форум классных руководителей.