Кинолог объяснил изменения в поведении собак в холода

21:58, 25 сентября 2026, ПАИ

Поведение собак меняется с наступлением холодов: питомцы становятся менее активными, больше спят и чаще просят еду. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам специалиста, это естественная физиологическая реакция на температурный стресс: организм экономит энергию, которая расходуется на согревание.

О переохлаждении могут говорить сильная дрожь, поджимание лап, беспокойство, бледные или синюшные десны, болезненная реакция на прикосновения. В таких случаях Владимир Голубев рекомендовал обращаться к ветеринару: холод обостряет заболевания суставов, особенно у пожилых собак.

Из-за сокращения количества прогулок у активных питомцев, наоборот, может накапливаться избыток энергии. Это проявляется порчей вещей, беспричинным лаем или внезапными приступами бега. Кинолог советует утеплять чувствительных к холоду собак, делать прогулки короче, но интенсивнее, а недостаток активности компенсировать играми дома.

Активно гуляющим собакам иногда можно немного увеличить порцию или количество жиров в рационе, но только после консультации с ветеринаром. Менее активным питомцам дополнительное питание не требуется: это может привести к набору веса.