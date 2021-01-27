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Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
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Общество

Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова

27 января в большом зале Псковского облсовпрофа состоялась церемония награждения педагогов дополнительного образования Пскова медалями «100 лет дополнительному образованию детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

С приветственным словом на церемонии награждения выступили начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки России Наталья Горбачёва.

За многолетний педагогический труд медалями «100 лет дополнительному образованию детей» наградили Анатолия Мультаха, Ларису Андрееву, Марину Демидову, Ирину Коноплеву, Евгению Листкову, Ольгу Пинигину, Наталью Сурикову.

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