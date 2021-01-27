Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
27 января в большом зале Псковского облсовпрофа состоялась церемония награждения педагогов дополнительного образования Пскова медалями «100 лет дополнительному образованию детей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
С приветственным словом на церемонии награждения выступили начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко и председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки России Наталья Горбачёва.
За многолетний педагогический труд медалями «100 лет дополнительному образованию детей» наградили Анатолия Мультаха, Ларису Андрееву, Марину Демидову, Ирину Коноплеву, Евгению Листкову, Ольгу Пинигину, Наталью Сурикову.