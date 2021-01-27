У Пскова и Псковского района будет единый дизайн-код

17:29, 27 января 2021, ПАИ

27 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание по вопросу территориального развития Пскова и Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор предложил обсудить единый дизайн-код для малых городов и сельских поселений. Этот вопрос является продолжением работы по приведению в порядок внешнего вида населенных пунктов, которая началась с Пскова.

Главный архитектор региона Евгений Шапкин напомнил, что дизайн-код — это свод правил визуального восприятия городской среды. Его реализация в Пскове осуществляется за счет изменения нормативов в общих правилах благоустройства. Он подчеркнул, что Псков и Псковский район образуют единую агломерацию, поэтому должны использовать единый дизайн-код.

Губернатор поддержал предложение и обратил внимание, что в Пскове проводится большая работа по приведению в порядок внешнего вида города, в частности, идет активная работа по борьбе с несанкционированной наружной рекламой.

«Хочу администрацию города в этом плане поблагодарить. Александр Николаевич, поделитесь опытом с районом, какая работа была проведена, как сейчас эти нормы применяются на практике», — отметил Михаил Ведерников, обращаясь к главе городской администрации Александру Братчикову.

Михаил Ведерников также поручил создать рабочую группу, которая обеспечит проработку всех актуальных вопросов применения дизайн-кода Пскова с учетом специфики Псковского района. Обращаясь к руководителю муниципалитета Наталье Федоровой, губернатор отметил важность принятия правил визуального восприятия городской среды. В дальнейшем эта работа будет проведена и в других муниципальных образованиях.