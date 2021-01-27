Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников

17:34, 27 января 2021, ПАИ

Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На совещании, в частности, обсуждалось соблюдение градостроительных регламентов в Пскове и Псковском районе. Глава региона акцентировал внимание, что речь в первую очередь идет о создании необходимой инженерной и социальной инфраструктуры для нового жилищного строительства, в том числе и возведения индивидуальных жилых домов.

Губернатор выступил с критикой многоэтажного строительства жилых кварталов без грамотной планировки территории и комфортного благоустройства. «Не должно быть перегрузки инфраструктуры в существующих микрорайонах. Проводится точечная застройка, а как людям потом жить — в сад ребенка не отвести, в магазин не проехать. Мы с парковочными местами сейчас приняли новые нормативы, это будет препятствовать таким ситуациям», - заявил глава региона.

Михаил Ведерников поручил синхронизировать планы муниципальных образований по строительству инженерной и социальной инфраструктуры, а также активнее взаимодействовать с инвесторами в вопросе повышения социальной ответственности застройщиков.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов подчеркнул, что Псков зажат существующими границами, при этом социальные учреждения областной столицы перегружены. Поэтому необходимо искать внутренние ресурсы, в частности, за счет планирования реновации аварийных зданий, а также использования заброшенных территорий. По итогам обсуждения вопроса глава региона поручил проработать и подготовить потенциальные площадки, которые могут подойти для строительства социальных объектов и жилых домов.