Льготы для сирот при поступлении в вузы продлили в России

17:41, 27 января 2021, ПАИ

Госдума приняла в третьем чтении закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

По действующему законодательству право на внеконкурсное зачисление в вузы имеют дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. На таких граждан выделяется квота в 10 % от общего количества бюджетных мест. Для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы должен истечь в 2021 году, теперь её сделали бессрочной.

Поправки внесены в законы «Об образовании в РФ» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

«Необходимость развития системы государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно озвучивалась президентом РФ Владимиром Путиным», — подчеркнули авторы инициативы.