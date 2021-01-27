0
18:14
В России может резко подорожать электронная техника
17:58
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
17:34
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
17:25
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
17:06
«Первый пошёл»: как я прививалась от коронавируса в Пскове
17:04
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
17:00
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
Еще новости
Общество

Льготы для сирот при поступлении в вузы продлили в России

Госдума приняла в третьем чтении закон о бессрочном продлении льгот для сирот при поступлении в вузы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

По действующему законодательству право на внеконкурсное зачисление в вузы имеют дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и граждане, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. На таких граждан выделяется квота в 10 % от общего количества бюджетных мест. Для зачисления им необходимо набрать на вступительных экзаменах минимальное количество баллов по каждому предмету. Срок действия этой льготы должен истечь в 2021 году, теперь её сделали бессрочной.

Поправки внесены в законы «Об образовании в РФ» и «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

 «Необходимость развития системы государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, неоднократно озвучивалась президентом РФ Владимиром Путиным», — подчеркнули авторы инициативы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

В России может резко подорожать электронная техника
27 января 2021
В России может резко подорожать электронная техника
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
27 января 2021
Блокадный хлеб: псковичка о жизни в осажденном Ленинграде (ВИДЕО)
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
27 января 2021
Неграмотную планировку спальных районов Пскова раскритиковал Михаил Ведерников
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
27 января 2021
Праздник псковского пирога впервые получил господдержку
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
27 января 2021
О юбилейном празднике псковского пирога – ПАИ-live со Светланой Барановой
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
27 января 2021
Медали вручили педагогам дополнительного образования Пскова
Ветеранов-блокадников с памятной датой поздравили депутаты Псковской гордумы
27 января 2021
Ветеранов-блокадников с памятной датой поздравили депутаты Псковской гордумы
Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона
27 января 2021
Псковский облсовпроф подписал соглашение о взаимодействии с общественной палатой региона

Идет загрузка...