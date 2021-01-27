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Общество

Госдума поддержала закон о назначении пенсий в беззаявительном порядке

Госдума РФ поддержала в первом чтении законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Предполагается автоматически направлять в Пенсионный фонд информацию, которая вносится в федеральный реестр инвалидов. В течение пяти рабочих дней ее рассмотрят, и человеку придет уведомление о назначении пенсии. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае их пересмотра в сторону увеличения. В беззаявительном порядке будут назначаться и региональные соцдоплаты.

Также законопроектом предполагается упростить получение государственных услуг. Норма о досрочной доставке пенсии может распространяться на все виды чрезвычайных ситуаций (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального характера).

Кроме того, планируется обязать ПФР информировать лиц, достигших возраста 45 лет, о предполагаемом размере будущей пенсии по старости. Делать это будут автоматически с периодичностью один раз в три года. До 31 декабря 2022 года такие сведения получат граждане 1977 года рождения и старше, если они еще не получают пенсию.

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