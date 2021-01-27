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Общество

Великолукские волонтёры помогают с перестановкой мебели в поликлинике

Активисты волонтёрского центра «Единой России» продолжают помогать сотрудникам детской поликлиники Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

В медицинском учреждении проведён капитальный ремонт, сейчас здесь обновляются мебель и оргтехника. Партийные волонтёры, в числе которых спортсмены клуба спортивных единоборств «Отечество – Псковская область», помогают медикам с переносом и установкой новой мебели: крупногабаритных шкафов, стеллажей и тумб.

В числе участников волонтёрской акции – начинающие борцы и мастер спорта международного класса, член сборной команды России по боксу Сергей Егоров.

«Помогать – несложная работа. Это и польза для окружающих и своеобразная тренировка не только тела, но и духа», – подчеркнул Сергей Егоров.

Ранее волонтёры клуба единоборств «Отечество – Псковская область» уже помогали городской поликлинике с разгрузкой, переносом большой партии новой мебели для оснащения кабинетов первого этажа, а также с установкой стеллажей и картотеки с медицинской документацией для нового помещения регистратуры.

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