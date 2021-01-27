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Общество

В России может резко подорожать электронная техника

Некоторые компании уже стали повышать розничные цены. Фото inoi

Производственные компании говорят о возможном подорожании электронной техники в России, пишут «Известия»
Объясняют это тем, что в мире стали дефицитом полупроводниковые микросхемы и прогнозируют увеличение цены электроники на 50% и выше.

Расходы на закупку комплектующих выросли на 20–30%, подтвердили в компании-разработчике бытовой электроники и смартфонов INOI.

В «АТБ Электроника» и GS Nanotech также подтвердили подорожание компонентов и согласились, что рост издержек приведет к росту конечной стоимости продуктов. INOI уже подняла цены на большинство своих товаров и предвидит дальнейшее их подорожание, отметили в компании.

«Многие продукты дорожают на 20–30%, некоторые — на 50%. Естественно, что рост издержек приведет к росту цен на устройства на рынке пропорционально», — сказал представитель компании.

 

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