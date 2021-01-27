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Общество

#Опросник ПАИ: Какие ограничения вы бы отменили следующими

Скоро уж год, как мир столкнулся с пандемией, которая нарушила все планы. На данный момент угроза сохраняется, но есть основания для осторожного оптимизма. На прошлой неделе разрешили работу театрам, в ближайшее время планируется дальнейшее снятие ограничений. Мы решили поинтересоваться у простых граждан, какие меры можно смягчить или вовсе снять на следующем этапе. Их мнение можно узнать в нашем опроснике.
 


Глупо отрицать, что простой обыватель не вправе рассуждать на такие темы. Многое стоит на кону и затрагивает разные уровни жизни. Многие из опрошенных так и говорили: «Такие вопросы лучше задавать экспертам». С другой стороны, для тех, кто решает вопросы подобного уровня, неплохо получать обратную связь. Да и нет ничего плохого в том, чтобы узнать мнение тех, кто на себе испытывает все тяготы карантинного времени.

Люди уже привыкли жить в новой реальности и на вопрос «что следует вернуть?» поначалу терялись. Многие выступили за возвращение массовых мероприятий и увеличение количества зрителей в кино и театрах. Другие вернули бы работу ночных заведений, хотя бы на тот уровень который был летом (до четырёх утра).

Люди соскучились по разного рода активностям, хотят расслабиться и ненадолго вернуть себя в доковидную жизнь. Что уж говорить о представителях бизнеса: они с честью переносят все трудности, но постоянно держат кулаки и скрещивают пальцы при фразе «работать как раньше».

Среди опрошенных были и те, кто вовсе выступал за ужесточение всех мер и продление карантина до полной победы над заразой. «Если угроза сохраняется, зачем снижать меры?» – говорят они. В этом тоже есть зерно истины. Несмотря на появление вакцин и снижение статистики заболеваемости, не следует терять бдительность и провоцировать появление новых волн.

Кто прав, а кто нет – спорить можно долго. Главное – быть ответственным как по отношению к себе, так и по отношению к другим. Начни с себя, как говорится. Благо всё намекает на то, что в скором времени мы будем более свободными от угроз и сможем строить далеко идущие планы.

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