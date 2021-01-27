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Общество

Великолукские тепловые сети оказались в списке должников

Дебиторская задолженность предприятия перед поставщиком составляет более 73 миллионов рублей. Фото ВЛуки.ру

 

«Газпром Межрегионгаз Псков» рассказал о ситуации с должниками – юридическими лицами на начало текущего года. Об этом пишет сайт www.vluki.ru. Информация со списком должников опубликована на официальном сайте компании.

В списке – 17 предприятий и организаций, чей долг за поставленное сырьё по состоянию на 1 января текущего года превышает 500 тысяч рублей.

На четвёртом месте в списке – Великолукское МУП «Тепловые сети». Дебиторская задолженность предприятия перед поставщиком составляет 73 425 976,16 рубля.

Из должников – представителей юга области также можно отметить МУП «Невельские теплосети» (дебиторская задолженность – 18 356 245,38 рубля), МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района (34 880 646,91 рубля) и МУП «Локнянское ЖКХ» (2 282 910,24 рубля)

А возглавляет список должников среди крупных потребителей газа в регионе МП «ПТС» из Пскова – «Газпром Межрегионгаз Псков» ждёт от предприятия 511 730 952,52 рубля.

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