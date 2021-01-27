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Общество

Пять базовых станций возведут в Псковской области для телефонной связи и интернета в 2021 году

В минувшем году поставили две станции. Фото официального телеграм канала Псковской области

 

В этом году в Псковской области планируется поставить пять базовых станций в разных районах области, которые позволят обеспечить жителей телефонной связью и интернетом, сообщает официльный телеграм-канал Псковской области.

Напомним, в прошлом году в регионе силами администрации Псковской области, ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС» были установлены базовая станция и две вышки сотовой связи. 

Летом была установлена базовая станция вблизи деревень Ильинское и Влёсно Красногородского района. Местные жители были так рады интернету, что в первую же ночь «выкачали» 200 гигабайтов информации, хотя такой трафик был заложен на месяц работы станции. 

По поручению президента РФ в связи с обращением местной жительницы установлена вышка в деревне Искра Дновского района.

Завершены работы по установке вышки в деревне Поляны Пушкиногорского района – с просьбой провести связь и интернет в деревню к губернатору Михаилу Ведерникову обратилась местная жительница на личном приёме. Сейчас идёт настройка оборудования, в тестовом режиме вышку планируют запустить в ноябре.

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