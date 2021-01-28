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Общество

В Кабардино-Балкарии разыскивают родственников погибшего в Псковской области солдата

В Кабардино-Балкарии разыскивают родственников найденного в Псковской области солдата Великой Отечественной войны. Как сообщает информагентство «Кабардино-Балкария», в редакцию поступило письмо, в котором поисковики просят помочь отыскать родных погибшего Николая Кирсановича Юрицина 1921 года рождения.

Николай Юрицин родился в селе Березовка Вязовского района Сталинградской области. Проживал в Нальчике в доме №1 на Баксанском шоссе. Был женат на Наталье Пантелеевне Юрициной. Еще одна родственница (возможно, мать) - Соня Павловна Юрицина.

Призван в ряды Советской армии Нальчикским ГВК, Кабардино-Балкарской АССР в 1941 году. Погиб 8 ноября 1943 года. Найден осенью 2020 года в Невельском районе Псковской области. Опознан по медальону.

Телефон для связи - 8 903 306 36 23.

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