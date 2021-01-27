В Невеле отсутствует теплоснабжение

22:05, 27 января 2021, ПАИ

Невельчане ещё не забыли, как 4 января часть многоквартирных домов города осталась без теплоснабжения. Тогда причиной стал прорыв инженерной сети на ул.Комсомольской, вспоминает газета «Невельский вестник».

Сегодня многие организации получили сообщение о том, что с 13 до 17 часов вновь отключат тепло.

Как пояснил глава Невельского района Олег Майоров, приостановка теплоносителя в системе отопления котельной № 31 связана с плановыми работами по проверке участков теплотрасс. В связи с этим было принято решение работы начать во второй половине дня, чтобы соблюсти температурный режим в социальных объектах – школах и детских садах, отапливаемых данной котельной. Предполагалось закончить работы до 17 часов, но до сих пор работники МУП «Невельские теплосети» трудятся на объектах.

Ко всему только стоит добавить, что жителям МКД ничего не остаётся, как в очередной набраться терпения, а некоторым, возможно, достать электрические обогреватели.



