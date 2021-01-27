Елена Тимашова: Говорим «инициатива» – подразумеваем ТОС

23:02, 27 января 2021, ПАИ

В эфире ПАИ-live начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова рассказала, что такое ТОС, чем оно отличается от юрлица и сколько денег запланировано на реализацию проектов территориальных общественных самоуправлений в 2021 году.

Всем миром решили

– Как расшифровывается аббревиатура ТОС?

– ТОС – это форма, которая предусмотрена 131-ФЗ, и расшифровывается это следующим образом: территориальное общественное самоуправление. Если говорить простым языком, то это организационно-правовая форма, в которой граждане могут объединиться для того, чтобы совместно решать вопросы благоустройства территории, ее социально-экономического развития и другие вопросы.

– В старых советских фильмах говорили: «Мы всем миром решили», – это про ТОС?

– Именно так. Это когда все жители объединяются, чтобы привнести что-то хорошее.

– Как сейчас обстоит дело с количеством ТОС и кто рекордсмен в муниципалитете по их количеству?

– У нас, к сожалению, в отличие от соседей из Новгородской области, движение ТОС стало развиваться много позже. Еще в начале 2018 года было только одно ТОС в Новоопочецком районе. В декабре 2018 года их было уже шесть. Сейчас у нас уже более 124 ТОС в регионе и продолжают создаваться новые. В конце 2021 года на территории Псковской области будет работать порядка 160 ТОС.

– Какой район самый ударный?

– В каждом свои особенности. Например, в Пыталовском районе в составе ТОС работает очень много активной молодежи. Ребята участвуют в субботниках, каких-то полезных начинаниях, работают вместе с администрацией. В Островском районе также есть молодежное ТОС, но они имеют свою специфику, поскольку в Острове преобладают военные категории. Здесь очень много жен и детей офицеров, они осваивают свою территорию, у них масса креативных идей, и они готовы развиваться дальше.

– История создания ТОС идет сверху, от администрации или все-таки от людей, снизу?

– Сверху имеет место фактор стимулирования. Все конкурсы в ТОС, нужно отдать должное, простимулированы. Люди поняли, как они могут самостоятельно привлекать для своих целей финансирование, тогда как большая часть наших муниципалитетов дотационная, средств для благоустройства на всех не хватает. При этом число ТОС для нас не главное. Важно, чтобы граждане понимали, для чего они его создают. Можно один раз принять участие в конкурсе, но потом решать свои вопросы вместе с муниципалитетом.

– То есть ТОС не ради денег?

– Абсолютно.

– И все-таки сколько за последние несколько лет региональный бюджет направил средств на конкурсы для ТОС?

– В этом году мы уже в третий раз будем проводить конкурсы, старт был объявлен в 2019 году, тогда на эти цели было выделено 3,5 миллиона рублей. На тот момент было создано 25 ТОС, участвовали 32 проекта, и уже тогда не смогли реализовать все задуманное, потому что сумма проектов намного превысила ту, которая была выделена. В 2020 году первоначально было выделено 10 миллионов рублей, но видя, какую востребованность принял этот конкурс, Михаил Юрьевич принял решение провести второй конкурс ТОС. На этот второй конкурс было выделено дополнительно 2 миллиона рублей. В этом году с учетом того, что конкурсов стало в два раза больше, в бюджетном послании губернатор озвучил, что эта сумма увеличится по сравнению с заявленной ранее еще на 5 миллионов рублей. Таким образом, сейчас она составляет 20 миллионов рублей.

– Фактически с момента первого конкурса сумма увеличилась почти в семь раз?

– Да.

ТОС сами по себе не работают

– На что в основном просят деньги ТОС?

– В большей части это вопросы благоустройства территории: разбивка клумб, устройство скамеек, дорожек, установка детских спортивных площадок. Есть интересные проекты, например благоустройство переправы там, где был разрушен мост. Жители попросили у муниципалитета, чтобы были выделены средства на ремонт моста. Они добились этой цели, приняв участие в конкурсе проектов ТОС, и выиграли 200 000 рублей. При софинансировании муниципалитетов они благоустроили эту переправу. Отрадно наблюдать, что и в прошлом, и в этом году заявки были направлены на благоустройство воинских захоронений. В прошлом году в преддверии 75-летнего юбилея Победы это было очень значимо. Радует, что людей беспокоят не только собственные нужд, но и история страны.

Дновский район подал проектную заявку на расчистку пруда. В сельских поселениях актуальны такие проекты, как ремонт клубов, столовых для проведения мероприятий, обустройство танцевальных площадок, как, например, в Печорском районе, в Лавровской волости. Здесь сообщество ТОС устроило танцплощадку, провело на ней освещение – получилось замечательно.

– К примеру, руководитель района говорит руководителю ТОС: «Нужны деньги на переправу, но мне не дадут, потому что лимиты исчерпаны, давай-ка ты сходишь!» Бывали ли такие прецеденты и насколько, с вашей точки зрения, правильно так поступать?

– Прежде всего хочу сказать, что ТОС – это не юрлица, их реализуют муниципалитеты, поэтому ТОС сами по себе не работают – только в связке с муниципалитетом. Они решают проблемы местного значения, поэтому, прежде чем подать заявку, руководитель сообщества идет в мэрию, там все вопросы совместно проговариваются, что важно, и в конечной стадии проект реализует именно муниципалитет. Это совместная работа, и это правильно, я считаю. Вообще радует, что в последнее время граждане очень активно принимают активное участие, вникают в проблемы муниципалитета, которые есть на их территории.

– В этом году конкурс будет только один и будет разыгрываться сразу двадцать миллионов рублей или мероприятие будет проходить в два этапа?

– Нет, мы приняли решение проводить один конкурс, потому что у нас действительно очень много ТОС и уже очевидно, что будет достаточно большое количество проектов. Поэтому один конкурс на двадцать миллионов рублей, а дальше появятся новые возможности дотаций из областного бюджета для проведения второго конкурса. Согласно положению, это возможно. По итогам конкурса мы рассмотрим этот вариант.

– Каковы сроки этого конкурса и направления?

– Направления самые разные, но есть одно условие, которое обязательно нужно соблюсти: это должны быть вопросы местного значения, чтобы не противоречить 131-му федеральному закону. Стартовать будем с 1 февраля, а в конце марта – начале апреля подведем итоги.

– Уже на этой неделе стоит начать подавать заявки, не дожидаясь 1 февраля, чтобы быть первыми?

– Да, конечно.