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Общество

В посёлке Панино горит дом

Существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома. Пожар в посёлке Впадина. Фото ПАИ

 

В посёлке Панино в частном дом № 24 произошло возгорание. Была угроза распространения огня на соседний дом. Как сообщают корреспонденты ПАИ, прибывшие пожарные локализовали возгорание, не допустив его дальнейшего распространения. Сейчас идёт тушение пожара. Работа огнеборцев усложняется отсутствием ближайших источников воды. Её приходится подвозить в пожарных автоцистернах. На месте работают пожарные подразделения, бригада скорой помощи, сотрудники полици. Ликвидация огня продолжается.
Корреспондентам, работающим на месте происшествия, удалось выяснить новые подробности у самой хозяйки горящего дома. Несколько лет назад этот дом уже горел. Тогда погиб брат опршиваемой хозяйки. Она заверила, что после того случая в доме заменили всю старую проводку. Истинную причину пожара предстоит выяснить пожарным следователям.

  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ
  • Пожар жилого дома в посёлке Панино
    Фото: ПАИ

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