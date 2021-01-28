Телеведущий Николай Дроздов завёл себе аккаунт в TikTok

23:59, 27 января 2021, ПАИ

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Знаменитый учёный и телеведущий Николай Дроздов появился в социальной сети TikTok. Но его контент будет далёк от программы «В мире животных», которую Николай Дроздов вёл на протяжении многих лет, сообщает канал «360».

«Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодёжи – это же хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: «Не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же», – рассказал он.

При этом Дроздов отметил, что для программы «В мире животных», которую он вёл несколько десятков лет, он подготовил преемника. А ещё он не собирается рассказывать о происхождении вселенной в TikTok.

Сейчас на 83-летнего Николая Николаевича подписалось уже более 43 тысяч человек.