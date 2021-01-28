0
00:29
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
00:09
Вылет самолёта рейса Москва — Псков перенесён из-за метеоусловий
23:52
Фоторепортаж: Молодёжь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
23:27
Ещё 234 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
23:26
В посёлке Панино горит дом
23:14
Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
23:02
Елена Тимашова: Говорим «инициатива» – подразумеваем ТОС
Еще новости
Общество

Телеведущий Николай Дроздов завёл себе аккаунт в TikTok

Николай Дроздов выбрал Tik-Tok. Фото radiovera / Dmitry Rozhkov

Знаменитый учёный и телеведущий Николай Дроздов появился в социальной сети TikTok. Но его контент будет далёк от программы «В мире животных», которую Николай Дроздов вёл на протяжении многих лет, сообщает канал «360».

«Мой приятель посоветовал мне. Ребята нуждаются там в каких-то добрых советах. Если раз в неделю давать добрые советы молодёжи – это же хорошо. Но меня отговаривали, говорили, что там тусовка дурачков, а я буду среди них, я отвечаю: «Не среди них, а что-нибудь им всем посоветовать можно же», – рассказал он.

При этом Дроздов отметил, что для программы «В мире животных», которую он вёл несколько десятков лет, он подготовил преемника. А ещё он не собирается рассказывать о происхождении вселенной в TikTok.

Сейчас на 83-летнего Николая Николаевича подписалось уже более 43 тысяч человек.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Ходите ли вы в театр?

Проголосовать >>>

Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
28 января 2021
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
Вылет самолёта рейса Москва — Псков перенесён из-за метеоусловий
28 января 2021
Вылет самолёта рейса Москва — Псков перенесён из-за метеоусловий
Фоторепортаж: Молодёжь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
27 января 2021
Фоторепортаж: Молодёжь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
Ещё 234 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
27 января 2021
Ещё 234 человека вылечились от коронавируса в Псковской области
В посёлке Панино горит дом
27 января 2021
В посёлке Панино горит дом
Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
27 января 2021
Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области
Губернатор Михаил Ведерников поинтересовался ходом строительства школы на улице Заслонова в Великих Луках
27 января 2021
Губернатор Михаил Ведерников поинтересовался ходом строительства школы на улице Заслонова в Великих Луках
Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 9 февраля
27 января 2021
Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 9 февраля

Идет загрузка...