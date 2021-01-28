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В Псковскую область поставлялось незаконно произведённое в Красноярском крае мясо

Россельхознадзор в Красноярском крае обнаружил 73 несуществующих в реальности предприятия. Незаконно произведённое мясо поставляли, в частности, в Псковскую область, сообщает newslab.ru.

Такими поставками, например, занималось ООО «Мелиор», у которого якобы была площадка по убою и переработке крупного рогатого скота в Норильске. Производителем значилось легальное мясоперерабатывающее предприятие Норильска. Продукцию отправляли в Псковскую и Рязанскую области. Но на самом деле никакой площадки по убою скота в Норильске у фирмы не было.

По документам, мясо перевозили автотранспортом в европейскую часть России всего за сутки, что физически невозможно.

Несуществующим фирмам закрыли доступ в информационную систему «Меркурий», через которую отслеживаются все поставки мяса в России. Информация о нарушителях передана правоохранительным органам.

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