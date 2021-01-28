Два гражданина Алжира отправились в псковскую колонию за попытку незаконно пересечь границу
В Псковской области два гражданина Алжира признаны виновными в покушении на незаконное пересечение российской границы, сообщили Псковскому агентству информации в региональной прокуратуре.
17 сентября 2020 года злоумышленники отправились в сторону границы России с Латвией, однако они не смогли довести преступный умысел до конца, поскольку в 350 метрах юго-западнее пограничного знака № 345, установленного в Пыталовском районе, их задержали сотрудники Погрануправления ФСБ России по Псковской области.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде реального лишения свободы.