Директора школы в Красногородске оштрафовали за ремонт спортзала

09:25, 28 января 2021, ПАИ

Директора школы в Красногородске оштрафовали за ремонт спортзала.

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в 2019 году в школе в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проводился капитальный ремонт спортивного зала. При этом принятые руководителем учреждения работы не соответствовали условиям контракта, что привело к уменьшению объема выполненных работ.

В отношении директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Псковской области директор привлечён к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.