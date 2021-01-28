Директора школы в Красногородске оштрафовали за ремонт спортзала
Директора школы в Красногородске оштрафовали за ремонт спортзала.
Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Псковской области, в 2019 году в школе в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» проводился капитальный ремонт спортивного зала. При этом принятые руководителем учреждения работы не соответствовали условиям контракта, что привело к уменьшению объема выполненных работ.
В отношении директора школы было возбуждено дело об административном правонарушении.
Постановлением заместителя руководителя Управления Федерального казначейства по Псковской области директор привлечён к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.