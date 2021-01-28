Мать 5 детей из Дедовичского района отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

09:17, 28 января 2021, ПАИ

Жительница Дедовичского района, которая долгое время не платила алименты на 5 детей, отправится на исправительные работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Женщина лишена родительских прав в отношении 5 несовершеннолетних детей. При этом она обязана ежемесячно вносить средства на их содержание. В 2019 году она была привлечена к административной ответственности, так как, являясь трудоспособной, умышленно не платила алименты.

Теперь женщину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.