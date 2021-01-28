Любителя не ночевать дома отправили в тюрьму в Дедовичском районе

09:37, 28 января 2021, ПАИ

Жителя Дедовичского района, который неоднократно не соблюдал ограничения административного надзора, отправили в тюрьму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В июле 2020 года суд установил мужчине административный надзор на 2 года. Ему было запрещено покидать место жительства в ночное время и посещать общественные места, где продаётся спиртное в розлив. Однако он неоднократно не ночевал дома.

В связи с этим суд приговорил его к лишению свободы на 2 года.