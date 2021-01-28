0
10:04
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
09:49
Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин
09:35
Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
08:08
Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область
07:26
В Кабардино-Балкарии разыскивают родственников погибшего в Псковской области солдата
00:29
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
00:09
Вылет самолёта рейса Москва — Псков перенесён из-за метеоусловий
Еще новости
Общество

Любителя не ночевать дома отправили в тюрьму в Дедовичском районе

Жителя Дедовичского района, который неоднократно не соблюдал ограничения административного надзора, отправили в тюрьму. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В июле 2020 года суд установил мужчине административный надзор на 2 года. Ему было запрещено покидать место жительства в ночное время и посещать общественные места, где продаётся спиртное в розлив. Однако он неоднократно не ночевал дома.   

В связи с этим суд приговорил его к лишению свободы на 2 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
28 января 2021
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин
28 января 2021
Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин
Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
28 января 2021
Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область
28 января 2021
Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область
В Кабардино-Балкарии разыскивают родственников погибшего в Псковской области солдата
28 января 2021
В Кабардино-Балкарии разыскивают родственников погибшего в Псковской области солдата
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
28 января 2021
Видео пожара жилого дома в посёлке Панино
Вылет самолёта рейса Москва — Псков перенесён из-за метеоусловий
28 января 2021
Вылет самолёта рейса Москва — Псков перенесён из-за метеоусловий
Фоторепортаж: Молодёжь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
27 января 2021
Фоторепортаж: Молодёжь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда

Идет загрузка...