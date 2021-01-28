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Эксперт Минздрава: Следующая пандемия может быть еще разрушительнее нынешней

Следующая пандемия может быть еще разрушительнее, чем нынешняя, заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью ТАСС.

По мнению эксперта, чтобы этого не произошло, нужно укреплять инфраструктуру общественного здравоохранения, создавать систему глобального мониторинга инфекций и повышать всеобщий охват услугами здравоохранения. «Если не извлечем уроки из пандемии коронавирусной инфекции, не примем решения, подкрепленные определенными ресурсами, то следующая пандемия, которая несомненно наступит, будет еще разрушительнее», - уверен Николай Брико.

Он добавил, что пандемия обострила ситуацию с инфекционными службами в России, при этом поспособствовав развитию противоэпидемической службы. Эксперт подчеркнул, что государство должно быть готово на национальном уровне к отражению угроз, связанных с инфекционными заболеваниями. «К сожалению, в последние годы эпидемиологии инфекционных заболеваний уделялось недостаточное внимание. Есть шанс, что теперь это изменится», - заключил он.

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