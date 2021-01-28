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Общество

Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин

Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут, сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в эфире телеканала «Россия 24».

На предприятии не только не собираются сокращать кондукторов, но продолжают вести приём на работу новых сотрудников, уточнил Елкин.

Таким образом он прокомментировал появившуюся в социальных сетях якобы официальную бумагу о грядущем массовом сокращении кондукторов в автопарке Пскова и переходе на бескондукторную систему. 

«Речь идёт о переводе на бескондукторную систему лишь части маршрутов, но это маршруты с низким пассажиропотоком: пригород, где-то в районах возможно и городские малонаселенные с точки зрения пассажиров маршруты. Если говорить об основных городских маршрутах, то, конечно, это невозможно сделать. Водитель не сможет управлять транспортом и принимать плату у ста человек единовременно», - пояснил Борис Елкин.

В некоторых пригородных автобусах Пскова кондукторов уже нет, а плату за проезд принимает водитель. Это те автобусы, маршрут которых начинается от улицы Рокоссовского или вокзала. Далее они практически без остановок следуют к месту назначения.

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