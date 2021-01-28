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Общество

Школьников на Украине учат ненавидеть русских и русский язык

Родители учащихся одной из школ в Днепре на Украине пожаловались на учительницу младших классов, которая учила детей ненавидеть русских и русский язык. Об этом пишет РИА Новости.

По словам родителей, педагог на уроках рассказывала, что любой человек, который не говорит по-украински, — «враг государства», а все русские по определению являются «историческими оккупантами украинской земли». Несмотря на сбор подписей за смену учительницы, руководство школы заявило, что «не видит криминала и заменять ее не будет».

«Школа маленькая, классы все по одному, в нашем районе школа одна, мы живем на отшибе, в военном городке. Одной нашей маме учитель пригрозила, что пойдет на ее работу (женщина работает в воинской части) и пожалуется на «ее негодную риторику». Хотя мы никогда и нигде не выступали против украинского. Мы в патовой ситуации, теперь ребенок просит нас говорить с ним на украинском, иначе мы враги», - рассказали родители.

Языковой закон на Украине приняли в апреле 2019 года. Он обязывает общаться исключительно на украинском практически во всех сферах жизни: в органах государственной власти, школах, вузах и больницах, в магазинах и кафе, в судах, армии, полиции, во время предвыборной кампании и референдумов. Исключение сделали лишь для частного общения и религиозных обрядов. Все русскоязычные школы на Украине с 1 сентября 2020 года перешли на преподавание на украинском языке. 

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