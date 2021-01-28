Псковского орнитолога номинировали на «Лохматый Оскар»

10:20, 28 января 2021, ПАИ

Орнитолога Марину Сиденко, основавшую в Псковской области первый в России приют для аистов, выдвинули на премию «Мой ласковый и нужный зверь». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы премии, которая учреждена в городе Зеленоградске Калининградской области и также известна как «Лохматый Оскар».

Номинантами на премию «Мой ласковый и нужный зверь» становятся животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете в прошедшем году. Марина Сиденко поборется за победу в специальной номинации «В ответе за тех...», в которой участвуют люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира.

В основной номинации в этом году представлено 12 заявок из 4 стран (Россия, США, Австрия, Танзания) и 6 регионов РФ – Санкт-Петербурга, Пермского, Приморского краёв, Белгородской и Челябинской областей, Республики Коми. В номинации для зоозащитников на победу претендуют представители 11 российских регионов (Москва, Санкт-Петербург, Псковская, Ульяновская, Ярославская, Челябинская, Новосибирская, Калининградская области, Приморский, Пермский края, Республика Коми).

Проголосовать за участников премии можно до 00:00 18 февраля здесь>>>

Победителей наградят в Зеленоградске в марте. Они получат призы и почётные дипломы.

Напомним, в 2019 году Марина Сиденко победила в номинации «Призвание» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание».