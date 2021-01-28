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Общество

Педагог из Пскова претендует на звание «Учитель года России»

Педагог русского языка и литературы из школы № 2 в Пскове Анастасия Дмитриева участвует во всероссийском конкурсе «Учитель года России» в Волгограде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Ранее она стала победителем областного этапа конкурса «Учитель года 2020».

Во всероссийском конкурсе участвуют 85 победителей региональных этапов. Конкурсные испытания проходят на площадках волгоградских школ. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятерку призеров конкурса.

«Конкурс «Учитель года России» — это не просто состязание талантливых педагогов. Профессиональное сообщество учителей, участвующих в конкурсе в разное время, является серьезным методическим и методологическим сообществом, которое помогает профессиональному развитию учителей страны», — сказал на церемонии открытия замминистра просвещения Виктор Басюк.

Первый этап конкурса «Методическая мастерская» проходил 2527 января. «В Волгограде очень тепло встречают, чувствуется атмосфера праздника. Очень интересно знакомиться с учителями из других регионов, обмениваться опытом, лучшими педагогическими практиками»,  поделилась Анастасия Дмитриева.

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