Более 19 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердились в России за сутки

11:12, 28 января 2021, ПАИ

За последние сутки в России подтвердились 19 138 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 3 793 810 заболевших COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Болезнь унесла жизни 71 651 человека. За последние сутки в стране скончались 575 пациентов с COVID-19, в том числе 1 - в Псковской области.

Победили коронавирус 3 229 258 человек, в том числе 26 775 – за последние сутки.