0
11:50
На YouTube-канале Алексея Пивоварова выйдет спецрепортаж о псковском центре реабилитации аистов
11:33
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым состоится 28 января
11:18
«Фантастика»: в Пскове в коронавирусный год открылся детский клуб с лабиринтом и бассейном
11:10
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
10:24
Педагог из Пскова претендует на звание «Учитель года России»
10:20
Псковского орнитолога номинировали на «Лохматый Оскар»
10:04
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
Еще новости
Общество

Более 19 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердились в России за сутки

За последние сутки в России подтвердились 19 138 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в стране зарегистрированы 3 793 810 заболевших COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Болезнь унесла жизни 71 651 человека. За последние сутки в стране скончались 575 пациентов с COVID-19, в том числе 1 - в Псковской области.

Победили коронавирус 3 229 258 человек, в том числе 26 775 – за последние сутки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Псковская область снова вошла в список субъектов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 Более 19 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердились в России за сутки Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля Эксперт Минздрава: Следующая пандемия может быть еще разрушительнее нынешней Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области Ещё 234 человека вылечились от коронавируса в Псковской области Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области Ограничения в связи с COVID-19 продлили в Псковской области до 9 февраля Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
Посмотреть все материалы сюжета >>>

На YouTube-канале Алексея Пивоварова выйдет спецрепортаж о псковском центре реабилитации аистов
28 января 2021
На YouTube-канале Алексея Пивоварова выйдет спецрепортаж о псковском центре реабилитации аистов
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым состоится 28 января
28 января 2021
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым состоится 28 января
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
28 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Педагог из Пскова претендует на звание «Учитель года России»
28 января 2021
Педагог из Пскова претендует на звание «Учитель года России»
Псковского орнитолога номинировали на «Лохматый Оскар»
28 января 2021
Псковского орнитолога номинировали на «Лохматый Оскар»
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
28 января 2021
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин
28 января 2021
Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин
Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
28 января 2021
Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...