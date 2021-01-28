Руководители «Экопрома» обсудили вопросы по сбору и вывозу ТКО в Невельском районе

10:35, 28 января 2021, ПАИ

Руководитель регоператора по обращению с ТКО в Псковской области – компании «Экопром» Александр Киселёв и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с главой Невельского района Олегом Майоровым. В ней также приняли участие главы поселений, представители сферы ЖКХ по вопросу сбора и вывоза мусора. Участники мероприятия обсудили общие и проблемные вопросы вывоза мусора на территории района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Экопрома».

Александр Киселёв напомнил, что с 1 февраля компания «Экопром» начнёт самостоятельно вывозить мусор с территории Невельского района, договорные отношения с подрядчиком прекращаются.

Марина Мезенцева отметила, что график и логистика утверждены, однако в настоящее время есть моменты, связанные с проездом в сельские населённые пункты. Они будут решаться в индивидуальном порядке с каждым главой сельского поселения. Что касается улиц и деревень с мешковым сбором ТКО, то их адресность сохраняется. Мешки для сбора ТКО для населения будут переданы главам поселений.

В Невеле на контейнерных площадках, используемых населением, регоператор в соответствии с нормами и стандартами произвёл замену баков для ТКО. Новые пластиковые евроконтейнеры имеют не только больший объём, но и оборудованы крышками, в соответствии с требованиями СанПиН. Подобные баки должны быть установлены и юрлицами. В случае если в настоящее время юрлицо по объективным причинам не может заменить бак, то следует написать в ООО «Экопром» гарантийное письмо с указанием даты, когда контейнер будет заменен.

С 1 февраля с контейнерных площадок будет вывезен весь мусор, включая крупногабаритный, за исключением веток. Помимо мусора из контейнера работники компании «Экопром» производят уборку и самой контейнерной площадки – весь процесс проходит с фотофиксацией и контролируется в онлайн-режиме. Вывоз строительного мусора, как и ранее, осуществляется по отдельным договорам.

Вопросы, касающиеся сбора и вывоза ТКО, можно задать по телефону диспетчерской службы 8 (8112) 201-799 с 8:00 до 17:00.