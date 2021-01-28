Отделение «Почты России» открылось в Неелово после ремонта

10:40, 28 января 2021, ПАИ

В деревне Неелово после ремонта открылось отделение «Почты России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

Площадь почтового отделения составляет более 60 кв. м. В клиентской зоне есть два операционных окна. Всего в отделении работает шесть человек, из них два оператора, три почтальона и начальник почтового отделения.

Услугами отделения смогут пользоваться порядка двух тысяч человек. Кроме того, в почтовом отделении установлены стеллажи для розничных продаж с открытой выкладкой товаров. Все товары находятся в свободном доступе. В ассортименте представлены товары народного потребления, косметика, сувенирная и брендированная продукция, а также свежая печатная пресса, книги и журналы. Принцип самообслуживания позволяет разгрузить операторов.

Режим работы отделения связи: понедельник - суббота с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Вторник и воскресенье - выходной.

В открытии отделения «Почты России» приняли участие глава Псковского района Наталья Фёдорова, глава сельского поселения Любовь Фильчагина, директор управления федеральной почтовой связи Псковской области Евгений Каратушин, начальник Псковского почтамта Ирина Шпаковская.