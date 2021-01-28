0
11:50
На YouTube-канале Алексея Пивоварова выйдет спецрепортаж о псковском центре реабилитации аистов
11:33
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым состоится 28 января
11:18
«Фантастика»: в Пскове в коронавирусный год открылся детский клуб с лабиринтом и бассейном
11:10
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
10:24
Педагог из Пскова претендует на звание «Учитель года России»
10:20
Псковского орнитолога номинировали на «Лохматый Оскар»
10:04
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
Еще новости
Общество

Отделение «Почты России» открылось в Неелово после ремонта

В деревне Неелово после ремонта открылось отделение «Почты России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковского района.

Площадь почтового отделения составляет более 60 кв. м. В клиентской зоне есть два операционных окна. Всего в отделении работает шесть человек, из них два оператора, три почтальона и начальник почтового отделения.

Услугами отделения смогут пользоваться порядка двух тысяч человек. Кроме того, в почтовом отделении установлены стеллажи для розничных продаж с открытой выкладкой товаров. Все товары находятся в свободном доступе. В ассортименте представлены товары народного потребления, косметика, сувенирная и брендированная продукция, а также свежая печатная пресса, книги и журналы. Принцип самообслуживания позволяет разгрузить операторов.

Режим работы отделения связи: понедельник - суббота с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Вторник и воскресенье - выходной.

В открытии отделения «Почты России» приняли участие глава Псковского района Наталья Фёдорова, глава сельского поселения Любовь Фильчагина, директор управления федеральной почтовой связи Псковской области Евгений Каратушин, начальник Псковского почтамта Ирина Шпаковская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Забываете ли вы свои пароли?
Проголосовать >>>

На YouTube-канале Алексея Пивоварова выйдет спецрепортаж о псковском центре реабилитации аистов
28 января 2021
На YouTube-канале Алексея Пивоварова выйдет спецрепортаж о псковском центре реабилитации аистов
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым состоится 28 января
28 января 2021
Прямая линия с Михаилом Ведерниковым состоится 28 января
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
28 января 2021
Еще один пациент с коронавирусом умер в Псковской области
Педагог из Пскова претендует на звание «Учитель года России»
28 января 2021
Педагог из Пскова претендует на звание «Учитель года России»
Псковского орнитолога номинировали на «Лохматый Оскар»
28 января 2021
Псковского орнитолога номинировали на «Лохматый Оскар»
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
28 января 2021
Очередное заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 пройдёт 3 февраля
Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин
28 января 2021
Кондукторы из автобусов Пскова не исчезнут – Елкин
Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
28 января 2021
Более 245 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

Идет загрузка...