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Общество

Тяжелобольного жителя Печор перевезли в петербургскую больницу

28 января тяжелобольного жителя Печор перевезли в железнодорожную больницу в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Пациент в тяжёлом состоянии с менингитом (об этом сообщали его родственники в соцсетях)  был госпитализирован в отделение неврологии Псковской областной клинической больницы. Впоследствии был переведён в инфекционную больницу в связи с положительным результатом теста на коронавирус. 

Псковские специалисты многократно обращались по поводу пациента в федеральные центры Санкт-Петербурга и Москвы, но из-за тяжелого состояния федеральные учреждения отказывали Пскову в госпитализации мужчины.
Сегодня силами областного комитета здравоохранения удалось обеспечить перевод пациента в  Санкт-Петербург - в железднодорожную больницу. 

 Напоминаем, несколько дней назад история болезни печерянина появилась в соцсетях. Родственники мужчины обратились  к подписчикам с просьбой о сборе средств на лечение.

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