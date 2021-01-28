Тяжелобольного жителя Печор перевезли в петербургскую больницу

13:54, 28 января 2021, ПАИ

28 января тяжелобольного жителя Печор перевезли в железнодорожную больницу в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Пациент в тяжёлом состоянии с менингитом (об этом сообщали его родственники в соцсетях) был госпитализирован в отделение неврологии Псковской областной клинической больницы. Впоследствии был переведён в инфекционную больницу в связи с положительным результатом теста на коронавирус.

Псковские специалисты многократно обращались по поводу пациента в федеральные центры Санкт-Петербурга и Москвы, но из-за тяжелого состояния федеральные учреждения отказывали Пскову в госпитализации мужчины.

Сегодня силами областного комитета здравоохранения удалось обеспечить перевод пациента в Санкт-Петербург - в железднодорожную больницу.

Напоминаем, несколько дней назад история болезни печерянина появилась в соцсетях. Родственники мужчины обратились к подписчикам с просьбой о сборе средств на лечение.