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Общество

«Фантастика»: в Пскове в коронавирусный год открылся детский клуб с лабиринтом и бассейном

Фото предоставлены Детским клубом "FUNтастика".

Как известно, бизнес в области детского образования не приносит серьезной прибыли. Однако центры развития малышей в Пскове появляются даже в сложный период пандемии. В сентябре прошлого года на Завеличье открылся новый детский клуб FUNтастика. О том, какие услуги предлагают здесь малышам и их родителям, а также о проблемах, которые сопровождают бизнес в непростое «коронавирусное» время, рассказали автор проекта — псковский предприниматель Андрей Петров и его жена Ольга.

Фото предоставлены Детским клубом "FUNтастика".

Первый бизнес

Для супругов это их первый бизнес-проект.

- Браться за новое дело было немного страшно. Но у нас было четкое понимание того, как должен выглядеть детский клуб, - отмечает Андрей Петров.

У Андрея и Ольги двое детей. И как многие родители, они водили малышей в детские клубы.

- Мы вместе с детьми прошли все такие центры в Пскове. И у меня сложилась картинка того, что бы мне хотелось видеть в детской комнате как маме, - добавляет Ольга. - Хотелось что-то большее, чем то, что есть в нашем городе. Чтобы было больше простора для игр. Однако при этом чтобы сохранялся комфорт и преимущества небольших комнат: возможность закрыться на мероприятие и уютно посидеть, отметив детский день рождения.

Подходящее помещение - просторное, с большими панорамными окнами - нашлось достаточно быстро. Над интерьером работали вместе с дизайнером Дианой Клюевой - почти целый год.

Фото предоставлены Детским клубом "FUNтастика".

- Мы старались создать не только что-то яркое и детское, но и стильное. Затраты были большие, покупалось все новое, - вспоминает Ольга.

Результатом общей работы стал просторный и уютный клуб, больше похожий на модное городское кафе, но со всеми необходимыми для малышей игрушками и развлечениями. В помещении много света и воздуха, поэтому серый цвет стен не кажется мрачным. С цветами интерьера гармонируют игрушечные коты и слоны, а яркости добавляют желтые игрушки-авокадо. Мягкие пуфы, удобные диванчики и кресла — все сделано для того, чтобы дети и взрослые чувствовали себя комфортно. И конечно, центральное место занимает игровое оборудование: горка для маленьких и огромный лабиринт с сухим бассейном.

Фото предоставлены Детским клубом "FUNтастика".

Помешала пандемия

С названием создатели клуба очень долго не могли определиться. В итоге остановились на варианте «Фантастика».

- Правда, «Фан» мы решили написать английскими буквами FUN, что означает «веселье». Кажется, название FUNтастика прижилось, - отмечает Ольга.

Освоения дополнительных знаний для реализации бизнес-проекта не потребовалось. По словам предпринимателей, учиться пришлось только в плане решения юридических вопросов. Андрей и Ольга признаются, что очень ответственно подошли к выполнению требований пожарной безопасности.

Клуб планировали открыть еще весной прошлого года. Но помешала пандемия коронавируса. Из-за ограничений затянулся ремонт помещения и монтаж оборудования. Пришлось переносить и другие этапы создания клуба.

Официальное открытие детского клуба состоялось только 7 сентября прошлого года. Но пока из-за эпидемиологической обстановки под запретом посещение клуба большими группами детей и проведение праздников. Поэтому сейчас FUNтастика предлагает просто интересный досуг для детей и их родителей. Мамы могут привести детей поиграть - на один-три часа. Все это время малыши будут находиться под присмотром сотрудников клуба.

Фото предоставлены Детским клубом "FUNтастика".

«Нас рекомендуют»

Сейчас клуб посещают в основном жители близлежащих домов.

- Обычно это происходит так: увидели, зашли посмотреть, а потом вернулись вместе с детьми, - отмечает Ольга. Но, по ее словам, хорошо работает и сарафанное радио. - Родители малышей, которым уже довелось здесь побывать, советуют нас своим друзьям и знакомым. Ничто так не работает, как рекомендации.

В клубе есть развлечения и для ребят постарше, и для совсем крох. Самым маленьким посетителям еще нет года. Помимо лабиринта с горками и батута, предполагающих активный отдых, есть детская кухня, бизиборды и магнитная доска.

По словам Ольги, маленьким посетителям особенно нравится лабиринт, где есть высокая горка до самого потолка и большой бассейн с шариками.

- Собственно, все дети обычно там. Еще в планах - сделать комнату VR. Установим там плейстейшен, тогда, возможно, к нам будут приходить и ребята постарше. Сейчас в основном к нам приводят дошкольников и младших школьников, - говорит основательница FUNтастики.

О работе клуба уже есть отзывы. Родителям нравятся просторное помещение и общая атмосфера. Дизайн тоже оценивают, потому что не совсем стандартно для детской комнаты.

- Но главное — дети с удовольствием сюда ходят. Я это знаю не только по отзывам: моей трехлетней дочери и семилетнему сыну здесь очень нравится!

Контакты:

Детский клуб FUNтастика Псков (Фантастика)

д. Борисовичи, ул. Михаила Егорова, д. 4, +79113620143 https://vk.com/fun_pskov https://www.instagram.com/funtastika.club

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».

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