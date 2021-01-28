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Общество

Прямая линия с Михаилом Ведерниковым состоится 28 января

28 января состоится традиционная прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Прямой эфир на телеканале «Россия 24» начнется в 19:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников ответит на вопросы, поступающие по телефону от телезрителей, радиослушателей, а также пользователей социальных сетей. Планируется обсудить вопросы, касающиеся здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обслуживания, дорожной сети, транспорта, образования и культуры.

Эта прямая линия с участием губернатора будет уже четвёртой по счёту. Ранее в Псковской области работала горячая линия по приему вопросов от населения региона.

Прямой эфир с губернатором также можно будет послушать на «Радио России» и «Маяке», посмотреть в социальных сетях и на площадках Псковского агентства информации.

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