Гдовские спасатели помогли рыбакам, заблудившимся на Чудском озере

12:19, 28 января 2021, ПАИ

Спасатели оказали помощь рыбакам, которые заблудились на льду в акватории Чудского озера в районе деревни Доможирка Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Заявка на оказание помощи 69-летнему и 33-летнему мужчинам поступила в МЧС 27 января в 18:55 от дежурного ОМВД России по Гдовскому району. У рыбаков не получалось определить свое местоположение и выйти к берегу из-за наступивших сумерек. К тому же они находились вблизи пограничной зоны. На поиск людей были направлены три сотрудника поисково-спасательного отряда города Гдова.

Преодолев на автомобиле более 20 километров, спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения рыбаков. Они развернули световую башню, стали запускать сигнальные ракеты. На эти сигналы рыбаки сориентировались и в 21:55 вышли на берег.

В МЧС напомнили, что перед выходом на зимнюю рыбалку необходимо зарядить мобильный телефон, предупредить о своем маршруте близких и знакомых. Также стоит ознакомиться с прогнозом погоды, обратить внимание на возможность выпадения снега, образования тумана. В случае ухудшения погоды нужно немедленно направиться к берегу.