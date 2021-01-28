Программа модернизации электросетей в Псковской области будет готова к 1 февраля

12:35, 28 января 2021, ПАИ

1 февраля будет представлен окончательный вариант программы модернизации электросетевого комплекса в Псковской области на 2021-2025 годы, сейчас документ находится на согласовании у глав районов. Об этом сообщил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов на 54-й сессии Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор филиала электросетевой компании Александр Михайлов уточнил, что программа была готова и направлена на согласование осенью 2020 года, однако в начале января после совещания энергетиков с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было принято решение о корректировке документа. Правки вносились с учетом пожеланий глав районов.

Александр Михайлов уточнил, что в рамках программы запланированы реконструкция 365 воздушных линий протяжённостью 5 165 километров, замена опор и проводов на общую сумму 7,7 млрд рублей, приобретение техники.

Он также призвал областные власти проработать вопрос финансирования реализации программы.