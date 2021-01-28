Поддержка медработников в России продолжится

12:54, 28 января 2021, ПАИ

Правительство РФ продолжает поддерживать медработников и привлекать в поликлиники новых врачей, сообщается на сайте кабмина.

На заседании правительства 28 января премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в 2021 году на дополнительные выплаты врачам, которые выявляют онкологические заболевания на диспансеризации и при профилактических осмотрах, выделяется 1,2 млрд рублей. Еще более 18 млрд рублей будет направлено на привлечение новых специалистов - врачей и среднего медицинского персонала - и выплату им зарплаты.

«Сегодня в ситуации с коронавирусом система здравоохранения особенно нуждается в кадрах. Рассчитываем, что к концу года за счет этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тысяч, а среднего медицинского персонала – почти на 26 тыс. человек», - отметил премьер.