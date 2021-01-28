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Общество

Сретенский бал в Пскове уйдёт в онлайн

Псковский городской молодёжный центр в шестой раз проведёт традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня (15 февраля). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре.

В связи с эпидемической обстановкой в этом году мероприятие пройдёт в онлайн-формате, однако организаторы подготовили насыщенную программу для любителей бальной культуры. В программу Сретенского бала в этом году включены мастер-классы по танцам, показ двух видеофильмов о празднике Сретения Господня, а также о помощниках и организаторах Сретенских балов в Пскове, информационные посты о балах и культуре танца, видеоряд с предыдущих Сретенских балов, конкурс фотографий на тему «Сретенский бал».

Вся информация будет публиковаться в официальной группе Молодёжного центра «ВКонтакте».

Организатором мероприятия выступает также миссионерский отдел Псковской епархии.

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