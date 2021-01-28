Лесопарковый зелёный пояс создадут вокруг Пскова

13:59, 28 января 2021, ПАИ

Лесопарковый зелёный пояс создадут вокруг Пскова. Соответствующую инициативу поддержали депутаты Псковского областного Собрания на 54-й сессии регионального парламента 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Территорию зелёного пояса создадут вокруг Пскова на участке лесного фонда площадью 593 гектара, состоящего из четырёх кварталов псковского лесничества, примыкающего к месту впадения реки Щирицы в реку Пскову и захватывающего их водоохранные зоны. Зелёный пояс будет выполнять роль своеобразного буфера между крипецким месторождением торфа и рекой Псковой. Территория не обременена никакими юридическими обязательствами и ограничениями.

Уход за территорией лесопаркового зелёного пояса не будет принципиально отличаться от содержания других земель лесного фонда, заниматься этим будет псковское лесничество.