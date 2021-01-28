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Общество

Тяжёлые грузовики для вывоза снега в Пскове используются из экономии

Тяжёлые грузовики для вывоза снега в Пскове используются из экономии, признала заместитель главы администрации города Елена Жгут в эфире ПАИ-live 28 января.

«Дело в недостатке бюджетных средств, – отметила Жгут. – Это делается подрядчиком в целях экономии. Когда массово по какой-то улице ведётся уборка снега с вывозом, задействуется большая машина. Чем-то приходится жертвовать. Хотя отремонтированные дороги рассчитаны на это. Естественно, не на ежедневный поток грузовиков, а на разовые выезды».

По её словам, подобные «вылазки» большегрузов не означают, что для подрядчика, ремонтировавшего дорогу, гарантия «испаряется». «Если что-то от этого случится, хотя по всем ГОСТам не должно, то подрядчик будет ремонтировать покрытие в рамках гарантийных обязательств», – уточнила Елена Жгут.

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